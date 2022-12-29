Зазначається, що під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів "Shahed-131/136".

У четвер, 29 грудня, Російська Федерація здійснила вже десятий масований обстріл української інфраструктури. Ворог запускав свої ракети з низки позиції, серед яких Ростовська область, Каспійське море та інші.

Під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів "Shahed-131/136", повідомляється на Facebook-сторінці командування Повітряних Сил України.

За даними відомства, запуски відбувались:

Відео дня

ракети Х-101/Х-555 із бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря;

крилаті ракети "Калібр" із кораблів у Чорному морі;

шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а також два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

"Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", - розповіли у Повітряних силах України.

Ракетний удар 29 грудня

Як повідомляв УНІАН, вранці російські окупанти завдали чергового, уже 10-го масованого ракетного удару по території України. Внаслідок обстрілу кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження.

У Генштабі заявили, що Сили протиповітряної оборони знищили 54 ракети із понад 69, випущених російськими окупантами по Україні вранці 29 грудня.

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