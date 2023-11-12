Фітьо зауважив, що ситуація почала загострюватися ще минулого тижня.

Ситуація на Бахмутському напрямку загострилася. Російські окупанти вже не перебувають у глухій обороні, а атакують позиції Сил оборони України із новою силою.

Про це заявив в ефірі телемарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, ситуація почала загострюватися ще минулого тижня. Він також зауважив, що протягом минулої доби українські захисники відбили 15 ворожих атак.

"Активність на даному напрямку почалася з новою силою. Противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які у нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони", – наголосив Фітьо.

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Спікер зауважив, що раніше окупанти перебували в глухій обороні. Тепер ворог намагається "промацати" оборону українських воїнів – шукає слабкі місця та активно працює по позиціях Сил оборони артилерією .

Водночас Фітьо наголосив, що українські захисники дають противнику відсіч – ворог зазнає значних втрат. Так, протягом доби на Бахмутському напрямку знищено 140 окупантів, понад 28 одиниць техніки росіян, з яких більше 10 – артилерійські системи.

Війна в Україні: ситуація на передовій

На Лимансько-Куп'янському українські захисники завдали ворогу серйозних втрат. Зокрема, було ліквідовано 198 загарбників. Крім того, знищено 48 одиниць військової техніки противника – серед них 8 танків та 4 бойові машини.

Загалом на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Окупанти намагалися атакувати на кількох напрямках, відбито десятки ворожих атак.

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