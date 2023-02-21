Олексій Неїжпапа запевнив, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.

З лютого 2022 року різниця потенціалів Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил Збройних Сил України зменшилась утричі.

Про це заявив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє Military Media Center.

"Якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому дванадцять до одного. На даний час у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази. Сьогодні, крім іншого, ми пильно стежимо за небом, збиваємо ракети, безпілотні літальні апарати та інший металобрухт російського та іранського виробництва", - сказав він.

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Військовий запевнив, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.

Поточна ситуація у Чорному морі - деталі

Станом на 20 лютого, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети. В Азовському морі – один ворожий корабель, в Середземному – десять, з них п’ять ракетоносіїв, загальний залп – 72 "Калібри".

У ВМС ЗСУ підтвердили удар по ворожому фрегату "Ессен", який був пошкоджений у Чорному морі навесні 2022 року.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 18 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Остання масштабна операція на ЧФ Росії була здійснена в жовтні. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва", потоплений ВМС України навесні 2022 року. Корабель, за словами моряків, що вижили, повинен був брати участь у захопленні Одеси.