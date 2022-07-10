З-під завалів врятовано 5️ осіб.

Кількість вбитих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру на Донеччині зросла до 10.

Про це повідомляє ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецьцій області.

"О 11:26, під час проведення аварійно-рятувальних робіт, виявлено тіло ще 1 загиблої особи (анкетні дані уточнюються). Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 10 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5️ осіб", - йдеться в повідомленні.

Удар по Часовому Яру: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері 9 липня РФ вдарила по Донеччині. Ворог атакував Часів Яр ракетами з "Ураганів".

У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

Як зазначили в ДСНС, під завалами може знаходитися ще 34 особи, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

Вас також можуть зацікавити новини: