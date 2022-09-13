Радник ОПУ запевнив, що українська енергетика має достатній запас міцності

Радник офісу президента Олексій Арестович прокоментував удар окупантів по Харківській ТЕЦ-5. Він закликав українців не панікувати.

Про це радник ОПУ розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Поспішаю заспокоїти наших громадян - паніки відчувати не треба, запас міцності енергетики дуже високий", - заявив Арестович.

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За його словами, українська енергетика має досить великий запас міцності.

"Вдарили по інфраструктурі. Ну, по-перше, ефективність цього удару - світло відновлено, десь через дві години, десь - до ранку. Енергетика має куди більший запас міцності, ніж їм здається. Тому розповіді про страшний апокаліпсис ... треба розуміти, що країна, у якої є АЕС, як наша, її дуже непросто позбавити електрики. Навіть руйнуючи ТЕЦ", - підсумував радник ОПУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті удару окупантів по інфраструктурному об'єкту в багатьох районах міста зникло електро - і водопостачання.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

Станом на ранок 12 вересня електропостачання в Харкові відновили практично у всіх районах.

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