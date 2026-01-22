В окупованому Криму уражено 'мозок' аеродрому в Джанкої: експерт розкрив деталі

Військовий експерт припустив, що після атаки навряд чи командно-диспетчерський пункт можна швидко відремонтувати, якщо взагалі можливо.

Військово-морські сили ЗС України у вівторок, 20 січня повідомили, що оператори 426-го полку безпілотних систем атакували командно-диспетчерський пункт на російському військовому аеродромі в Джанкої. Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності розповів Радіо Свобода, чим важливе ураження диспетчерського пункту аеродрому в системі управління повітряним рухом російської бойової авіації.

За словами військового експерта, це фактично "мозок" аеродрому, що забезпечує безперервну роботу всієї бойової авіації.

"Диспетчерський пункт військового аеродрому не просто важливий, а критично важливий для забезпечення безпеки, ефективності та координації всіх польотів. Цей орган контролює повітряний рух у зоні зльоту/посадки, забезпечує безпечні інтервали, координує дії з іншими службами. Це, можна сказати, "мозок" аеродрому, що забезпечує безперервну та впорядковану роботу всієї бойової авіації", - пояснив він.

Відео дня

За його словами, саме звідси надходять команди управління рухом літаків і гелікоптерів для виконання бойових завдань.Окрім цього, саме сюди стікається вся інформація про ситуацію в повітрі та на льотному полі.

"Командно-диспетчерський пункт – це не лише безліч різноманітної апаратури, включно з екранами радарів, метеорологічних РЛС, засобів зв'язку, а й сотні кабелів, що з'єднують КДП із різними аеродромними системами", - зауважив колишній український офіцер.

Тому, на його думку, навряд чи його можна швидко відремонтувати, якщо взагалі можливо.

"Ймовірним рішенням проблеми для російських військових буде розміщення на аеродромі мобільного КДП, але його теж треба буде звідкись доставити, підключити до всіх систем, налагодити. Процес може затягнутися на тижні", - зробив припущення військовий експерт.

Також, як він пояснив, мобільні КДП призначені переважно для польових аеродромів і мають обмежений набір функцій порівняно зі стаціонарним диспетчерським пунктом.

За даними Крим.Реалії, на авіабазі в Джанкої базуються 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.

Капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України, на умовах анонімності розповів виданню, що влітку 2022 року там почали з’являтися штурмовики Су-25.

Аеродром регулярно приймає військово-транспортні борти і став головним логістичним хабом на півночі Кримського півострова. Примітно, що для літаків-штурмовиків і вертольотів звідти практично однаковий час підльоту до лінії фронту як у Херсонській, так і в Запорізькій областях.

Капітан 3-го рангу запасу зазначив, що по цьому військовому аеродрому неодноразово завдавалися удари, які виводили з ладу радіолокаційні станції, а також зенітні ракетні комплекси, що мають захищати авіабазу.

"Найвідоміша атака була у квітні 2024 року, коли вперше по цілях у Криму були застосовані далекобійні ракети ATACMS. Тоді з ладу були виведені засоби ППО джанкойського аеродрому та знищено боєкомплект", - нагадав він.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 22 січня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" в Краснодарському краї, який забезпечував російську армію. В Генштабі ЗСУ підтвердили, що зафіксовано влучання в ціль, але розмір завданих збитків ще уточнюється. Окрім цього, в тимчасово окупованому Криму зафіксовані ураження в радіолокаційні об'єкти РФ в населених пунктах Лібкнехтівка, Русаківка та в місті Джанкой.

Також ми писали, що галицькі десантники в Сумській області знищили російський розвідувальний дрон "Форпост" вартістю 7,5 мільйона доларів. Українські військові зазначили, що російський БпЛА ніс під правим крилом кореговану авіабомбу КАБ-20. Експерти видання Мілітарний припустили, що дрон ніс дві авіабомби, по одній під кожним крилом. Примускається, що одну ворог встиг скинути перед тим, як безпілотник було знищено. Збитий розвідувальний БПЛА "Форпост" є вже другим на рахунку зенітників 80-ї ОДШБ.

Вас також можуть зацікавити новини: