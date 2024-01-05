Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова, оскільки РФ посилює бомбардування регіону. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерело у Збройних силах України.
Видання нагадує, що напередодні окупанти завдали ударів по місту та 15 навколишнім населеним пунктам із застосуванням ракет, артилерії та мінометів. Цілі включали як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями.
"Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати посилення повітряних атак цими вихідними, щоб збігтися з Різдвом у РФ, яке відзначається 7 січня. ... Сухопутний наступ може розпочатися незабаром після цього, можлива дата його початку – 15 січня", - йдеться у статті.
Як відомо, і російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює Куп’янськ, Сватове та Кремінну, неподалік від кордону Харківської області. Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною Кремінну та Лиман.
"Тим часом Москва все частіше націлюється на центр Харкова, місто, яке їй не вдалося окупувати на початку свого вторгнення в лютому 2022 року. Друге за величиною місто України зазнає майже щоденних ракетних атак, серед цілей яких є житлові будинки та п’ятизірковий готель, які відвідують журналісти та гуманітарні працівники", - пише видання.
Війна в Україні - останні новини
Росія готується до нової атаки, у море вивели кораблі. Про це заявила керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. За її словами, напередодні окупанти вивели фрегат "Адмірал Макаров" на бойове чергування у Чорному морі, а пізніше вночі до нього доєднався фрегат "Адмірал Ессен".
Також УНІАН повідомляв, що російська армія знову скоротилась. Так, протягом 4 січня ЗСУ ліквідували ще 790 російських військових. Таким чином загальні втрати РФ зросли до 363 070 осіб.
Вас також можуть зацікавити новини: