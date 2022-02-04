Водночас секретар РНБО зауважує, що Україна обов'язково повертатиме собі Крим, але в який спосіб - це ще залежатиме від багатьох чинників.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначає, що Україна наразі не планує військових операцій з повернення тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання, чи велися з ним розмови про входження української армії в тимчасово окупований Росією Крим, Залужний зазначив: "Ні. Мушу заспокоїти і президента Російської Федерації, і жителів Російської Федерації про те, що жодних розпоряджень, жодних розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської області або в тимчасово окупований Крим, - таких розмов не велося і таких планів не розроблялося. Жодного".

Читайте такожПутіну зараз не вигідно йти в "жорстку історію масивних військових провокацій" - КлімкінСвоєю чергою, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив, що якщо розгортати такі операції, то "обов'язково будуть жертви серед мирного населення". "Ми відповідальна країна, ми не можемо це припустити", - наголосив він.

На запитання, чи готувалася військова операція зі звільнення Криму Україною, Данілов зазначив, що Крим - це українська земля і "ми спокійно, виважено будемо робити все, щоб Крим, так само як окупована територія Донецької і Луганської області, повернулися додому".

"І ми це обов'язково зробимо. В який спосіб - це буде залежати від нас... Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом, - на зараз у нас є стратегія повернути Крим. В який спосіб: чи буде це військовий шлях, чи буде це якийсь інший шлях - це залежить від дуже-дуже багатьох чинників. На сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. Як буде завтра, післязавтра, як буде через рік - ми будемо дивитися, це не така спроста справа", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заговорив про напад України на РФ заради Криму.

Так, спікер глави Росії вважає, що Київ може зважитися на агресію, щоб "зазіхнути" на окупований росіянами український Крим.

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