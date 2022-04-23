Він також зазначив, що українські військовослужбовці, які перебувають у заблокованому Маріуполі, чудово це розуміють.

Президент Володимир Зеленський твердить, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Про це він заявив під час прес-конференції.

"Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст.І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові", - заявив він.

Він також зазначив, що українські військовослужбовці, які перебувають у заблокованому Маріуполі, чудово це розуміють. "Це реальність", – додав президент.

Президент додав, що провів телефонну розмову з військовими полку "Азов", які боронять Маріуполь, перед початком пресконференції.

Зеленський сказав, що 23 квітня стало одним із найскладніших днів для захисників Маріуполя з початку повномасштабної війни. За його словами, російські окупанти вели вогонь упродовж доби з кораблів у морі, літаків, артилерії й танків.

В останні дні окупанти зосереджувалися на атаках заводу "Азовсталь", де знаходяться сотні цивільних і військових.

19 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі". За словами заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

21 квітня під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу російський диктатор Володимир Путін віддав наказ припинити штурм "Азовсталі".

А вчора, 22 квітня, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія не остаточно відмовилася від штурму заводу "Азовсталь" і готується відправити туди росгвардійців та представників Федеральної служби безпеки.

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