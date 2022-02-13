Через незаконне блокування чорноморських портів Україна шукає морські коридори для безпечного плавання суден.
Як повідомляє Міністерство інфраструктури, підприємство Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря. Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно.
Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України.
"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань.
Читайте такожУ Пентагоні не підтвердили інформацію про напад РФ на Україну 16 лютогоМи робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки" — розповідає Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.
Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт.
Блокування Росією Чорного й Азовського морів
9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому. "Жодних коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він.
10 лютого МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії.
Росія раптово скасувала заплановане перекриття Азовського моря, про яке стало відомо напередодні. Утім, стосовно Чорного моря змін щодо "блокади" немає - вочевидь, вона триватиме.
Україна звернулася до ООН, ЄС і НАТО через блокування Росією Чорного й Азовського морів.