Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України.

Через незаконне блокування чорноморських портів Україна шукає морські коридори для безпечного плавання суден.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, підприємство Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря. Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно.

Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України.

"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань.

Читайте такожУ Пентагоні не підтвердили інформацію про напад РФ на Україну 16 лютогоМи робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки" — розповідає Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт.

Блокування Росією Чорного й Азовського морів

9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому. "Жодних коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він.

10 лютого МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії.

Росія раптово скасувала заплановане перекриття Азовського моря, про яке стало відомо напередодні. Утім, стосовно Чорного моря змін щодо "блокади" немає - вочевидь, вона триватиме.

Україна звернулася до ООН, ЄС і НАТО через блокування Росією Чорного й Азовського морів.