Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що українські військові демонструють високий рівень взаємосумісності з підрозділами держав-членів НАТО.

У рамках міжнародних навчань "Об’єднані зусилля-2021" відбулись тренування з залученням реактивних артилерійських систем "Град" та "Гіацинт".

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України.

"На одному із загальновійськових полігонів на Приазов’ї з метою зниження наступального потенціалу умовного противника реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" завдали вогневого ураження по підрозділах ворога. Цим артилеристи також порушили систему ППО противника та сприяли діям протидесантного резерву", - інформують у Міноборони.

Також повідомляється, що гармати калібру 152 мм "Гіацинт" застосували по умовному командному пункту противника з метою порушення його системи управління.

Надалі мінометна батарея з тимчасових вогневих позицій здійснила підтримку контрнаступальних дій загальновійськового резерву.

"Під час практичних дій в рамках "Об’єднаних зусиль-2021" враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) держав-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років та Антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил", - підкреслюється у повідомленні.

Також Міноборони інформує, що очільник відомства Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ознайомились із ходом проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021" у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (с. Старичі Львівської області).

За словами міністра оборони, "Об’єднані зусилля-2021" продемонстрували високий рівень взаємосумісності ЗСУ з підрозділами збройних сил держав-членів НАТО.

Таран наголосив, що українські військовослужбовці здатні спільно з іноземними колегами планувати, аналізувати хід бойових дій, отримувати розвідувальну інформацію, обмінюватися нею і використовувати її для успішного виконання завдань.

У відомстві нагадують, що стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля-2021" підготовлене повністю за стандартами НАТО, починаючи від початкової конференції, яка була проведена у січні, і завершуючи відпрацюванням усіх планувальних документів, які стосуються цих навчань.

Як повідомляв УНІАН, стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2021" розпочалися 22 вересня. Вони проходять в Україні за участю 15 країн. Військові маневри триватимуть до 30 вересня.

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Автор: Інна Андаліцька