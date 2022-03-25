У результаті бойової сутички знищені троє росгвардійців.

Українські військовослужбовці у ході бойових зіткнень знищили трьох чеченських бійців із найбільшого військового з'єднання Росгвардії і захопили трофейну зброю та техніку.

Про це повідомляє 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

"Судячи з документів, закарпатській бригаді намагалися протистояти гвардійці 46-ї окремої бригади оперативного призначення нацгвардії Росії – найбільшого з’єднання військ росгвардії, яке базується в Чечні. Це з’єднання було створене ще в 2000 році для боротьби з силами чеченського спротиву, котрі воювали з Кремлем, тому має тривалий досвід бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У результаті бойової сутички знищені троє росгвардійців, котрі служили в 94-му полку бригади, що дислокується в м.Гудермес, та 96-му полку, що дислокується в м.Урус-Мартан Чеченської республіки.

Відомість про бойову техніку підрозділу – чотири бронетранспортери "БТР-80" і три військові вантажівки "Урал 4320". Штурмовики взяли також трофеї – неушкоджений БТР-80 (на фото) та зброю – кулемети Калашникова, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова (СВД) з боєприпасами.

Раніше військові взяли в полон бойовиків з "ЛДНР".

Вас також можуть зацікавити новини: