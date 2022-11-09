Командир частини зібрав розумників, які спеціалізуються на безпілотниках, і спільними зусиллями вони зібрали бойовий дрон, поділився активіст.

Одеські нацгвардійці змайстрували бойовий дрон-камікадзе.

Приблизна ціна змайстрованого безпілотника становить близько 280 доларів, розповів на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa волонтер Олександр Яковенко.

За його словами, волонтери намагаються забезпечити військових усіх необхідним, у тому числі певними деталями.

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"Військові кажуть, що треба, а ми знаходимо деталі у Китаї. Командир частини зібрав розумників, які спеціалізуються на дронах, і спільними зусиллями вони зібрали дрон-камікадзе. Він може працювати навіть під засобами радіоелектронної боротьби. Коштував десь 200 доларів, ми його допрацювали, щоб літав трохи далі. І зараз ціна близько 280 доларів", - розповів волонтер.

Він додав, що ця розробка вже працює на фронті близько двох місяців. Завдяки пристрою вдалось знищити ворожу бойову машину піхоти тощо.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні державний концерн "Укроборонпром" натякнув, що завершує розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1 000 кілометрів.

РФ використовує проти України іранські дрони-камікадзе - найважливіші новини

Наприкінці літа з'явилася інформація, що Росія придбала в Ірана тисячу безпілотників. Пізніше супротивник почав активно використовувати дрони проти України, зокрема, атакував ними критичну інфраструктуру.

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на відомості розвідки, поділився, що російська сторона замовила в іранської понад 2 тисячі дронів-камікадзе.

В нашій державі станом на середину жовтня вже знищили понад 220 дронів-камікадзе.

Іран лише 5 листопада визнав, що передав РФ дрони. При цьому іранська сторона стверджувала, що передала безпілотники ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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