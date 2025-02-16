Водночас військові кажуть, що тактика НАТО часто не відповідає сучасним реаліям війни.

НАТО має розбіжності з Україною щодо її бойової тактики, а британські оборонні джерела звинувачують ЗСУ у неефективному використанні західної зброї та техніки, повідомляє The Sunday Telegraph.

За даними видання, українські військові комбінують західне озброєння з радянськими методами ведення війни, що призводить до значних втрат техніки та боєприпасів НАТО.

Російська тактика спирається на масове застосування дешевої артилерії, тоді як НАТО робить ставку на високоточні удари.

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Британський військовий, який навчав українських бійців, розповів, що українці використовували протитанкові комплекси NLAW "як РПГ", хоча ці системи призначені для точкових ударів і коштують близько 25 тисяч доларів за одиницю. Велика Британія передала Україні понад 5 000 таких комплексів.

Джерело стверджує, що українці мали надсилати відеозвіти про правильне використання західної зброї, проте отримані матеріали показували, як військові одночасно запускали по 5–6 ракет NLAW у бік російських позицій. Один такий залп оцінюється у понад 125 тисяч доларів.

Також повідомляється, що ЗСУ часто залишають на полі бою дорогі командно-пускові установки (CLU) ракет Javelin, вартість яких перевищує 100 000 доларів США. Через це російські війська змогли захопити значну кількість таких пристроїв.

Британське джерело заявило:

"Російська армія, мабуть, має більше Javelin, ніж британська армія зараз".

Співрозмовник також зазначив, що, хоча Захід підтримує Україну, зусилля допомоги Києву "були побудовані на брехні".

Українські військові також мають труднощі із застосуванням високоточних ракет Brimstone, оскільки використовують застарілі радянські системи навігації, що призводить до промахів.

"Не відповідає реаліям війни"

Окрім тактичних питань, повідомляється про випадки корупції: у ЗСУ зникало військове обладнання, а техніка надходила до підрозділів без комплектуючих, зокрема навіть без ременів безпеки.

Україна звернулася до союзників із проханням надати більше дешевої вогневої потужності. У відповідь європейські країни почали шукати радянське озброєння в колишніх державах Варшавського договору, таких як Болгарія.

Нещодавно 155-та українська бригада, яка проходила повне навчання НАТО у Франції, зазнала значних втрат і розпалася через "повний організаційний хаос". Після цього деякі українські офіцери розкритикували методику підготовки за стандартами Альянсу.

Командир 108-го батальйону Сергій Філімонов заявив:

"Методи навчання НАТО часто не відповідають реаліям сучасної війни".

Він додав, що знає "10 таких бригад" із подібними проблемами.

Аналіз Дослідницької служби Конгресу США у березні 2024 року показав, що українські офіцери дедалі більше повертаються до радянських військових підходів. Це підтверджується і тим, що на посаду головнокомандувача ЗСУ у 2024 році призначили генерала Олександра Сирського, випускника Московського військового училища.

Німецький військовий документ 2023 року, що потрапив у ЗМІ, стверджує, що українські сили ігнорують тактичні уроки НАТО, розбиваючи великі бойові формування на дрібні підрозділи, що суперечить принципам маневрової війни.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що підтримка України залишається "залізною". Там наголосили, що понад 52 000 українських військових пройшли навчання за британською програмою, яка коригується відповідно до потреб Генштабу ЗСУ.

У НАТО від коментарів відмовилися.

Проблемні бригади ЗСУ - останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, створена на початку 2024 року 155 бригада "Анна Київська", яка проходила підготовку у Франції, у критичний момент війни була перекинута на фронт. Вона налічувала кілька тисяч військових, оснащених танками, артилерією та іншим важким озброєнням, наданим Францією.

Однак, як зазначали ЗМІ, бригада "посипалася", не діставшись фронту. Номінально в штаті бригади мало би бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, за інформацією Forbes, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

Новий командир 155 окремої механізованої бригади ім. Анни Київської створив відділ розслідувань, до якого увійшли представники кожного з батальйонів, у яких були СЗЧ. За задумом відділ похвилинно має відновити події, під час яких втрачався зв’язок із військовими, аналізувати доповіді розвідки, щоб зрозуміти, що могло статися зі зниклими.

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