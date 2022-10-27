Ці цистерни були призначені для заправки техніки всього донецького угрупування військ.

В окупованому Шахтарську Донецької області вибухнули паливні цистерни російських загарбників.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"В окупованому Шахтарську в Донецькій області внаслідок "необережного поводження з електрозварювальними приладами працівниками станції, які перебували в стані алкогольного сп'яніння" стався вибух паливних цистерн окупантів, які були призначені для заправки техніки всього донецького угрупування військ", - йдеться у повідомленні.

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"За словами місцевих очевидців, вибух був такої сили, що від вибухової хвилі коливались багатоповерхові будинки", - сказано у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Збройні сили України пішли у контрнаступ наприкінці серпня. Армія наших захисників просунулася вперед у Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Станом на 20 жовтня у Харківській області від окупантів звільнили 544 населених пункти, а під окупацією залишалися 32. У Херсонській області станом на 21 жовтня деокупували 88 населених пунктів. На Донбасі також звільнено десятки населених пунктів.

21 числа президен Володимир Зеленський повідомив, що на сході й півдні нашої держави продовжуються активні бойові дії, і ЗСУ зберігають ініціативу.

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