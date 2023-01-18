Деяких громадян, які принесли квіти, заарештували силовики.

У Російській Федерації почали з'являтися стихійні меморіали в пам'ять про жертв ракетного удару в Дніпрі. Їх організовують біля пам'ятників українським поетам.

Як повідомили в російських Telegram-каналах, жителі Санкт-Петербурга принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. А пізніше стихійний меморіал з'явився біля місця його першого поховання на Смоленському кладовищі. У Краснодарі жителі теж підносили квіти до пам'ятника поетові, проте правоохоронці встигли їх прибрати.

Тим часом у Москві вже почалися арешти людей, які вирішили вшанувати пам'ять убитих російською ракетою жителів Дніпра. У столиці РФ люди приносили квіти до пам'ятника Лесі Українці. Як повідомили в "ОВД-Інфо", силовики заарештували чотирьох людей, які прийшли покласти квіти біля пам'ятника. Двох затримали в процесі, а решта стояли неподалік.

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"Серед затриманих є жінка, яка прийшла покласти квіти разом зі своєю собакою. Силовики силою посадили жінку в машину, а собаку залишили на вулиці. За словами очевидця, поліцію викликали активісти руху SERB, які раніше приїхали до меморіалу", — сказано в повідомленні журналістів.

Імена заарештованих невідомі. Собаку жінки забрали її сусіди, про що розповіли очевидці затримання.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: основна інформація

Під час масштабного обстрілу України 14 січня рашисти вдарили по будинку в Дніпрі. Один з під'їздів багатоповерхівки повністю обрушився, і під завалами опинилися десятки людей. Рятувальна операція тривала аж до 17 січня.

Російські терористи застосували для удару радянську ракету Х-22, яка призначена для знищення морських угруповань і авіаносних груп. Україна не володіє системами ППО, які дозволяють збивати ці ракети.

Запускати Х-22 в Росії може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ. СБУ встановила осіб, причетних до удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Як повідомили в ДСНС, в результаті терористичного обстрілу загинули 45 осіб, 6 з яких — діти. Ще 79 громадян, включаючи 15 хлопчиків і дівчаток, отримали травми. Врятувати вдалося 45 українців, проте ще 20 вважаються безвісти зниклими. Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, їхні тіла могли "випаруватися" в результаті горіння ракетного палива.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що серед убитих російськими терористами була 11-місячна дитина.

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