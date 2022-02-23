Наголошується, що СБУ фіксує нарощування російських військових на кордоні із Харківською областю.

Служба безпеки Україна повідомляє, що Росія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. У відомстві натякнули, що вони можуть знадобитися для російських солдатів, якщо РФ піде на повномасшабне вторгнення в Україну.

Про це на нараді повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, передає Суспільне. Харків.

Він також поінформував, що Росія нарощує військову присутність поблизу України.

"Я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах", – сказав Дудін.

Роман Дудін наголосив, що нині немає жодних ознак відведення Росією своїх військ від державного кордону України після так званих навчань.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала розмови бойовиків "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. На записах чути, як російські окупанти зізнаються між собою, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення.

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