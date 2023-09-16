Агенція буде працювати над цим питанням.

Новостворена Агенція ресурсного забезпечення Міноборони України зосередиться на інклюзивності та врахуванні потреб різних груп військовослужбовців.

"Маємо враховувати, що у нас служать не тільки чоловіки, а й жінки. Що служать мусульмани, юдеї, які, ймовірно, дотримуються певних правил, релігійних канонів у частині харчування. Будемо націлені та те, аби усе це врахувати", - сказав очільник Агенції Арсен Жумаділов в інтерв'ю "Еспресо".

Відповідаючи на пряме питання про халяльну та кошерну їжу, він заявив, що Агенція точно буде над цим працювати.

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Сам Жумаділов нагадав, що під час військової служби часто був змушений їсти лише салат і хліб, оскільки інша їжа містила свинину.

Харчування українських військових

На початку 2023 року повідомлялось, що у Збройних силах України запроваджуватиметься гнучка, але уніфікована система меню за зразком НАТО.

Цього року стався скандал з закупівлею продуктів для військових. ЗМІ дізналися, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування військових частин на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тисячу гривень. На думку журналістів, це вказує на те, що для угоди створили "фірму-прокладку". Справу взялось розслідувати НАБУ.

На тлі скандалу звільнили заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Пізніше журналісти проекту "Наші гроші" виявили, що для потреб Головного управління розвідки закуповують продукти за цінами в рази нижчими, ніж Міноборони.

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