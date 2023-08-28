Речник Повітряних сил ЗСУ зауважує, що ці винищувачі наша країна зможе отримати тоді, коли будуть готові пілоти та технічний персонал, тож розгалужена система навчання в різних країнах допоможе пришвидшити цей процес.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що пришвидшить появу F-16 в українському небі. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо заяви голови Об'єднаного комітету керівників штабів Марка Міллі про те, що Україна може отримати винищувачі F-16 найближчим часом.

"Найближчий час – це той, коли будуть готові наші люди. Це і пілоти, і інші авіаційні фахівці. Їх чимало для того, щоб один літак злетів. Працює цілий великий колектив наземних служб", - зауважив речник.

Водночас основне, додав він, - це підготовка пілотів. "Як тільки будуть готові пілоти, тоді вже можна буде говорити про щось більш конструктивне, що вони з’являться в українському небі", - сказав Ігнат.

Наразі ж, зауважив він, передавати літаки в Україну, де йдуть бойові дії і немає пілотів, нагальної немає потреби.

Ігнат розповів, що програма підготовки пілотів – різна. Є молоді пілоти, які навчаються, починаючи від базової підготовки, закінчуючи аж до винищувача.

"Це у Великій Британії, я маю на увазі. Це буде кілька років навчання тривати. А є ті, що поїхали першими у Данію. Можливо, будуть і інші країни залучені для того, щоб якомога швидше перейти на новий тип літака, в даному випадку – F-16. Це залежить, наскільки швидко зможуть наші льотчики опанувати цей літак і навчитись на ньому воювати, застосовувати різні типи озброєння, - залежить індивідуальна підготовка кожного", - сказав він.

Крім того, Ігнат зауважив, що вагомим є аспект пропускної можливості навчальних центрів та наявності досвідчених інструкторів.

"Тому можна привітати, дійсно, рішення Сполучених Штатів, що вони теж готові долучитися до навчання наших пілотів на своїй базі. Тому що в Сполучених Штатах є потужні бази для навчання і там можна більше пропустити наших пілотів через цю підготовку", - зазначив речник.

Так, Ігнат наголосив: "Розгалужена система навчання в різних країнах допоможе пришвидшити процес здобуття тих знань, що нам потрібно, і швидше побачити літак в нашому небі".

Винищувачі для України - що відомо

Раніше Міллі заявив про велику ймовірність того, що найближчим часом Україна отримає винищувачі F-16, які вкрай необхідні для протистояння російській агресії.

"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – УНІАН), ймовірно, отримають F-16... у не настільки віддаленому майбутньому", - зазначив Міллі.

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