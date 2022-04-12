Правоохоронці дали поради жителям України.

Росія продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Луганській та Донецькій областях.

Про це розповіли в Патрульній поліції України.

Там зазначили, що азотна кислота має жовтий колір, а внаслідок вибуху хмара може світитися червоним, рожевим або бузковим.

Що робити в разі вибуху азотної кислоти

Якщо стався вибух цистерни з азотною кислотою, слід зачинити у приміщенні двері та вікна і не виходити з укриття.

"Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів", - попереджають правоохоронці.

Як захиститися від азотної кислоти

Для захисту від парів азотної кислоти користуються протигазами. Поліція радить підготувати хоча б захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

"При потраплянні на слизову поверхню ока азотна кислота викликає ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору. Тому негайно слід промити очі великою кількістю води", - зазначають правоохоронці.

Обстріл цистерн з азотною кислотою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня стало відомо, що в Рубіжному Луганської області російські окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей не виходити з укриттів.

Згодом, 9 квітня, з'явилося повідомлення, що біля Рубіжного окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою. При цьому пара від вибуху розповсюдилася в районі позицій росіян.

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