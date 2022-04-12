Росія продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Луганській та Донецькій областях.
Про це розповіли в Патрульній поліції України.
Там зазначили, що азотна кислота має жовтий колір, а внаслідок вибуху хмара може світитися червоним, рожевим або бузковим.
Що робити в разі вибуху азотної кислоти
Якщо стався вибух цистерни з азотною кислотою, слід зачинити у приміщенні двері та вікна і не виходити з укриття.
"Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів", - попереджають правоохоронці.
Як захиститися від азотної кислоти
Для захисту від парів азотної кислоти користуються протигазами. Поліція радить підготувати хоча б захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.
"При потраплянні на слизову поверхню ока азотна кислота викликає ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору. Тому негайно слід промити очі великою кількістю води", - зазначають правоохоронці.
Обстріл цистерн з азотною кислотою: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня стало відомо, що в Рубіжному Луганської області російські окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей не виходити з укриттів.
Згодом, 9 квітня, з'явилося повідомлення, що біля Рубіжного окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою. При цьому пара від вибуху розповсюдилася в районі позицій росіян.