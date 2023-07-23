Ворог закуповує потрібну електроніку у країн, які не доєднались до санкцій.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький назвав повномасштабне протистояння між Росією та Україною війною технологій, у якій обидві сторони вчаться на своїх помилках.

"Загалом широкомасштабна війна показує, що як би ми не говорили, що у РФ немає високоточної зброї, але насправді це війна технологій. Вчимося ми, вчиться ворог, він теж бачить помилки, які роблять військовослужбовці на полі бою, і тому пішли більш високотехнологічні засоби", - пояснив він в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

Зокрема, російські загарбники намагаються збільшити обсяги виробництва різних типів зброї.

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"Вдосконалення, нарощування, тут є одне таке маленьке застереження для нас: вони намагаються налагодити й збільшити обсяги виробництва будь-якого озброєння, особливо БПЛА, артилерійських боєприпасів і, звичайно, ракет", - додав Скібіцький.

Водночас виробництво деяких вивіз озброєння, а зокрема "ланцетів" залежить від кількості іноземних компонентів. Росія використовує країни, які не доєднались до санкцій, щоб отримувати потрібну електроніку. За словами представника ГУР, Україна докладає всіх зусиль, щоб перекрити ці канали постачання.

"До речі, це працює. По деяких видах озброєння, по тих же високоточних ракетах, ми бачимо результат. Ми бачимо результат за рахунок того, що припиняється постачання іноземних компонентів. РФ намагається замінити їх своїми аналогами, але точність і ефективність цієї зброї вже менша, ніж це було на самому початку", - підсумував він.

Західні компоненти у російському озброєнні

Як раніше повідомляв УНІАН, імпорт ключових західних мікрочіпів та електроніки до РФ повернувся до досанкційного рівня.

Нещодавно стало відомо, що Російська Федерація продовжує отримувати західні компоненти, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, двох модифікаціях балістичних "Іскандерів", а також гіперзвуковому "Кинджалі".

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