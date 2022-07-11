Дам'єн Магру зазначив, що російська влада поширює фейки

Російські окупанти убили в Україні кілька бійців Інтернаціонального легіону. Влада РФ перебільшила кількість загиблих іноземних бійців і поширює фейки.

Про це повідомив речник легіону Дам'єн Магру під час брифінгу.

"Минулого тижня ми повідомили, що в нашому легіоні ще троє загиблих. Ті Імена, які ми публікуємо - це не повний список. На жаль, ми не можемо озвучити всі втрати. Минулого тижня загинули двоє бразильців-чоловік і жінка. Імена, які ми публікуємо - це герої, які втратили своє життя на полі бою в результаті артилерійського удару Росії. Дуглас Буріго намагався врятувати Таліту де Валле з вогню, але загинув сам. Таліта вийшла з будівлі, охопленої вогнем, але, на жаль, загинула", - йдеться в повідомленні.

За його словами, російська влада поширює фейки щодо інтернаціонального легіону в Україні. Зокрема повідомлялося, що вже загинули близько 200 легіонерів, але це не правда. Водночас Магру підтвердив, що кілька іноземних бійців перебувають у полоні, серед них Ендрю Хілл, якого хочуть як найманця, але він є військовослужбовцем підрозділу Сил тероборони України.

Крім того, в російському полоні перебуває цивільний волонтер, який допомагав евакуювати людей із Запорізької області, Ділан Гіл.

"Росіяни та їхні поплічники продовжують незаконно переслідувати іноземних громадян на території України. Це ж стосувалося і британців Шона Піннера та Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна, які є військовими Збройних Сил України. Таким чином Росія намагається посилити свою переговорну позицію", - вказав речник Легіону.

Також поруч з Харковом в полон потрапили двоє американців.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку червня в "ДНР" засудили до смертної кари трьох іноземців, які захищали Україну в лавах ЗСУ. Їх звуть Шон Піннер, Ейден Еслін та Саадун Брагім. Перші двоє - британці, а третій — марокканець.

Згідно із заявами росЗМІ, Піннера та Есліна взяли в полон при облозі Маріуполя в середині квітня, а Брагіма - 12 березня у Волновасі. Кожного з іноземців звинувачують у найманській діяльності, хоча всі вони служили в ЗСУ на законних підставах.

За аналогічними статтями в "ДНР" збираються судити ще двох британців: волонтера Ділана Хілі та воїна "Інтернаціонального легіону" Ендрю Хілла. Російські пропагандисти повідомляли, що їх схопили в Маріуполі та Миколаївській області.

В кінці червня Ейден Аслін телефоном попередив близьких, що його чекає розстріл. Окупанти заявили йому, що Великобританія ще не робила ніяких спроб вести переговори, і сказали чекати страти.

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