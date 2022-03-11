Удару було завдано по аеропорту.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті пролунали вибухи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги", - зазначив Марцінків.

У відеозверненні він, зокрема, зауважив, що удару було завдано по аеропорту.

Крім того, він закликав людей, які живуть біля аеропорту сховатися в укриттях та не підходити до вікон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи в стороні аеродрому. В результаті бомбардування дві котельні тимчасово припинили свою роботу, через що люди залишилися без тепла. Попередньо, жертв немає.

Також вибухи зафіксували у Дніпрі. Всього було три вибухи - потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з наступним горінням. В результаті бомбардування є загиблі.

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