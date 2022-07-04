Він зазначив, що на даному етапі існування, Росія – це просто монстр з ядерною палицею, який загрожує не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу.

В останні кілька тижнів російська армія посилила ракетні удари по території України. Як стверджує начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, це пов'язано зі зміною керівника так званої "спеціальної військової операції".

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної військової операції" в Україні, ним став командувач Повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками і ракетами, ось він робить те, що вміє", - говорить Буданов.

Також, за його словами, Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус потраплятимуть їхні ракети.

"Так, є питання до їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх це абсолютно влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це за офіційною риторикою, що вони говорять, – в принципі не сильно то і виправдовуються. На даному етапі існування, Росія - це просто монстр з ядерною палицею, який загрожує не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу. І поки це питання не буде глобально вирішене, такі випадки будуть все в нових і нових країнах", - упевнений Буданов.

Як зазначив начальник ГУР, якраз після зміни командувача окупантами і почалося активне масоване застосування дальньої бомбардувальної авіації, зокрема, літаків Ту-22М3, що використовують в основному старі радянські ракети.

"Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою. Ось і вся відповідь. Вони в принципі не мають тієї точності, яку хотіли б мати", - пояснив Буданов.

За словами начальника ГУР, в теорії Росія може використати ядерну зброю проти України.

"Але чи використають вони цю зброю? Ні, не використають, найближчим часом точно ні. Я говорив це давно, коли почалися ці панічні настрої, і зараз вам говорю. Зі всією офіційною ворожою риторикою та заявами типу "ми зараз у радіоактивний попіл весь світ зітремо", вони чітко розуміють, що використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії", - зазначив Буданов.

Він додав, що ракетна загроза в Україні на даному етапі є. Але на питання про кількість ракет в РФ Буданов не став відповідати: "Я утримаюся від відповіді. Нам це відомо, але це не для розповсюдження".

Ракетний терор Росії

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр - загинула 21 особа.

У ніч на 1 липня російські війська вдарили по Одеській області потрапив у багатоповерхівку і бази відпочинку. В результаті ракетного удару в Сергіївці загинула 21 особа. Постраждали 38 осіб.

В цілому, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія випустила проти України близько 3 тисяч ракет.

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