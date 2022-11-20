На Луганському напрямку ворог зазнає поразки, більше обороняється, ніж контратакує, ініціативу перехопили Збройні сили України.
Російські загарбники зазнали низки поразок, тому прагнуть хоча б десь здобути перемогу, про це розповів речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.
"В Луганській області він (ворог - УНІАН) вже терпить поразки й 12 населених пунктів під українським прапором. Багато в чому ініціатива там за нами, ворог більше обороняється, ніж пробує контратакувати", - повідомив він.
За його словами, після того, як ворог зазнав невдач у стратегічних своїх планах - не зміг взяти Київ, зазнав поразок на Харківському, Лиманському й Херсонському напрямках, йому залишається здобувати якісь перемоги на тактичному рівні.
Череватий зазначив, що відтак окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської області. "Вийшовши на них, загарбники можуть далі захопити й Запорізьку область, але Збройні сили України не допустять обох подій", - наголосив він.
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Як повідомляв УНІАН, за добу українські воїни відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів. Ворог завдав одного авіаційного та чотири ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні сили за добу недорахувалися 330 загарбників. Загальна кількість ліквідованих росіян складає 84 210.
Також у Генштабі повідомляли, що командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро в Херсонській області, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.
У Луганській області окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.