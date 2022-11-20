Супротивники хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, але наша армія цього не допустить, зазначив спікер східного угрупування армії України.

На Луганському напрямку ворог зазнає поразки, більше обороняється, ніж контратакує, ініціативу перехопили Збройні сили України.

Російські загарбники зазнали низки поразок, тому прагнуть хоча б десь здобути перемогу, про це розповів речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Луганській області він (ворог - УНІАН) вже терпить поразки й 12 населених пунктів під українським прапором. Багато в чому ініціатива там за нами, ворог більше обороняється, ніж пробує контратакувати", - повідомив він.

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За його словами, після того, як ворог зазнав невдач у стратегічних своїх планах - не зміг взяти Київ, зазнав поразок на Харківському, Лиманському й Херсонському напрямках, йому залишається здобувати якісь перемоги на тактичному рівні.

Череватий зазначив, що відтак окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської області. "Вийшовши на них, загарбники можуть далі захопити й Запорізьку область, але Збройні сили України не допустять обох подій", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, за добу українські воїни відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів. Ворог завдав одного авіаційного та чотири ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні сили за добу недорахувалися 330 загарбників. Загальна кількість ліквідованих росіян складає 84 210.

Також у Генштабі повідомляли, що командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро в Херсонській області, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

У Луганській області окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

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