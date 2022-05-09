Значний обсяг втрат впливає на морально-психологічний стан росіян.

Втрати російських окупантів перевищують показники комплектування, а особовий склад відмовляється від участі у війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - зауважили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, українські війська з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 25,6 тис. окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжує приховану мобілізацію, агітуючи "козаків" і безробітних.

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