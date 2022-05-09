Втрати російських окупантів перевищують показники комплектування, а особовий склад відмовляється від участі у війні проти України.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - зауважили у Генштабі.
Як повідомляв УНІАН, українські війська з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 25,6 тис. окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжує приховану мобілізацію, агітуючи "козаків" і безробітних.