Контрнаступ України на півдні прогресує.

Збройним силам вдалося загальмувати просування окупантів на Донбасі, хоч російська армія щодня робить 40-50 тисяч пострілів з артилерії різного калібру.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

"Війна перейшла в четверту стадію. Росія завезла в Україну максимальну кількість техніки та людей. Вони ведуть артилерійську війну, яку хочуть продовжити до зими", – сказав він.

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Подоляк зазначає, що Росія намагається виснажити Європу дефіцитом енергоносіїв, щоб вона втомилася від допомоги Україні.

Радник керівника Офісу президента також зазначив, що "контрнаступ України на півдні прогресує".

"Ми намагаємося ефективно знищити логістику та управлінські позиції росіян. Наша мета – ускладнити їхнє постачання та змусити відступити до настання зими", – сказав він.

При цьому він підкреслив, що для отримання переваги на полі бою Україні потрібне сучасне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, за якими українська влада звертається до урядів іноземних держав.

"Протиракетний потенціал дуже важливий, тому що Росія атакує крилатими ракетами житлові райони", – наголосив Подоляк.

За його словами, крім зброї, потрібна допомога українській економіці, яку Росія спробувала зруйнувати, розбомбивши заводи, порти та сільськогосподарські підприємства.

Як повідомляв УНІАН, окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджені приватні будинки та виробничі будівлі підприємства.