Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів у сфері оборони

Німеччина зосередиться на спільній розробці нових систем озброєння з Україною, зокрема безпілотників великої дальності.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для проведення переговорів про розширення співпраці з Україною у сфері оборонної промисловості, повідомляє Welt.

Як пише Welt, він заявив, що Німеччина зосередиться на спільній розробці нових систем озброєння з Україною, при цьому основний акцент буде зроблено на далекобійних дронах.

"Німеччина та Україна – стратегічні партнери, які отримують вигоду від цієї співпраці. З цього випливає безліч нових проєктів. Основна увага приділяється спільній розробці сучасних безпілотних систем озброєння всіх дальностей, особливо в області глибоких ударів. Саме так ми зміцнюємо безпеку наших країн", – заявив Пісторіус.

Він також зазначив, що Німеччина прагне до подальшого розвитку німецько-українських спільних підприємств, а також хоче використовувати досвід української армії, отриманий під час бойових дій.

"Ми отримуємо користь від досвіду українців на полі бою. Ми також плануємо підтримувати розробників, які можуть продемонструвати перспективні інновації на платформі "Brave One", – сказав Пісторіус.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про готовність виробляти для України до 100 тисяч далекобійних артилерійських снарядів щорічно. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берлін готовий профінансувати виробництво даного типу боєприпасів для України.

Також після відмови США від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині заявили, що Європі варто розглянути можливість розробки ракет спільно з Україною.

