'Так приємно': Трамп заговорив про 'дружбу' з Лукашенком та подякував йому за співпрацю

Він зауважив, що вихід на волю кількох іноземних громадян сталось завдяки переговорам його команди.

Президент США Дональд Трамп повідомив про звільнення політув’язнених, які перебували у в’язницях Білорусі та Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

За словами американського лідера, на волю вийшли троє поляків та двоє молдован. Трамп наголосив, що цей результат став можливим завдяки роботі його спеціального посланника Джона Коула.

"Ми наполегливо працювали над тим, щоб це звільнення відбулося. Мій друг, президент Польщі Кароль Навроцький, зустрівся зі мною у вересні минулого року і попросив мене допомогти звільнити Анджея Почобута з білоруської в’язниці. Сьогодні Почобут на волі завдяки нашим зусиллям. США допомагають нашим союзникам і друзям. Дякуємо президенту Олександру Лукашенку за співпрацю та дружбу. Так приємно!" – написав Трамп.

Раніше УНІАН писав, що російський археолог Олександр Бутягін, якого Україна звинувачує в незаконних розкопках і фактичному розграбуванні культурної спадщини окупованого Криму. Польський суд раніше погодив його екстрадицію до України, але замість цього Варшава включила його в обмін ув’язненими з Білоруссю та передала Мінську.

В Офісі генпрокурора України зазначили, що рішення польської сторони стало несподіваним і фактично унеможливило притягнення археолога до відповідальності в Україні за діяльність у Криму. Ситуація викликала дипломатичне напруження, адже Київ розраховував на екстрадицію фігуранта як важливий прецедент захисту культурної спадщини від дій окупаційної влади.

