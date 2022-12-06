На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення Росії Кабінет Міністрів виділив 1,13 трлн грн на фінансування армії та сектору безпеки України.

"Для нашого уряду фінансування армії та безпека країни було, є і буде головним пріоритетом. Зараз ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме на цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять зараз у бюджет, направляють на забезпечення наших військових. За час війни на фінансування армії та сектору безпеки України уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн. На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 млрд грн. На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки й озброєння ми виділили 176,2 млрд грн, що більше, ніж за останні 10 років разом узяті", - розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також він зазначив, що у державному бюджеті України на 2023 рік закладено необхідний ресурс, щоб наші військові були забезпечені всім неообхідним.

Відео дня

"Зброї та техніки буде закуплено, модернізовано і відремонтовано на 300 млрд грн", - додав він.

Гроші на армію: що відомо

У держбюджеті-2023 43% всіх видатків, або понад 1 трлн грн, передбачено направити на армію та безпеку України.

1 грудня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що коштів українських платників податків недостатньо, щоб профінансувати усі потреби армії в умовах війни, тому зростає необхідність у залучені ресурсів з інших джерел.

Станом на 29 листопада 2022 року Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 21,2 млрд грн.