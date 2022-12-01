За словами міністра фінансів, тому зростає потреба у зовнішніх і внутрішніх запозиченнях.

Коштів українських платник податків недостатньо, щоб профінансувати всі потреби армії в умовах війни, тому зростає необхідність у залученні ресурсів з інших джерел.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі інформаційного телемарафону, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вдалося продати військових облігацій населенню та бізнесу на понад 174 млрд грн.

"Зростає ризик отримати менше податків до держбюджету... Тому працюємо над тим, щоб залучати грантову підтримку і кредити. Навіть якщо ми втратимо в частині податків, ми зможемо це перекредитувати за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень", - зазначив він.

Відео дня

Військові облігації в Україні:

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Міністерство фінансів почало випуск військових облігацій з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Кабінет Міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній викуповуватиме військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

З 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в додатку "дія" і допомогти економіці країни під час воєнного стану.

Станом на 25 жовтня Україна з початку війни продала військових облігацій на майже 5 мільярдів доларів.

Станом на 29 листопада 2022 року Міністерство фінансів України сьогодні розмістило військові облігації на 21,2 млрд грн.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави і посилення стійкості-III.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

18 жовтня стало відомо, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. За словами глави уряду, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

24 жовтня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. Кошти будуть витрачені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки.

25 жовтня 2022 року Світовий банк надав Україні додаткові 500 мільйонів доларів.

17 листопада 2022 року Світовий банк заявив про те, що готовий надати Україні $2 мільярди.

22 Листопада 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро.

Вас також можуть зацікавити новини: