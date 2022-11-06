Вторгнення Росії в Україну показало, що сила американського військового стримування слабшає.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що війна в Україні - це тільки розминка.

Як повідомляє WSJ, таку заяву зробив глава стратегічного командування ЗС США Чарльз Річард, який переконаний в тому, що наближається велика криза.

"Український конфлікт, в якому ми зараз знаходимося - тільки розминка. Наближається велика криза. І пройде не так багато часу, і ми пройдемо перевірку на міцність", - зазначив Річард.

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Як зазначається в матеріалі, вторгнення Росії в Україну показало, що сила американського військового стримування слабшає, і цей факт, схоже, занадто мало хто з наших лідерів готові визнати публічно.

"Коли я оцінюю наш рівень стримування проти Китаю, корабель повільно тоне. Він тоне повільно, але він тоне, оскільки, по суті, вони впроваджують свої можливості в поле швидше, ніж ми" - зазначив лава стратегічного командування ЗС США.

Адмірал Річард зазначив, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах — "можливо, єдина справжня асиметрична перевага, яку ми все ще маємо", — але навіть це може зникнути, якщо Америка не набере темп, "вирішивши проблеми з технічним обслуговуванням і розпочавши нове будівництво".

Як йдеться в матеріалі, новина торік про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла весь світ і приземлилася вдома, повинна була викликати більше тривоги, ніж викликала. Це означає, що Китай може поставити під загрозу будь-яке місто чи об'єкт США і, можливо, залишитися непоміченим. Той факт, що випробування застало США зненацька і перевершило гіперзвукові можливості Америки, погіршує ситуацію.

"Раніше ми вміли рухатися швидко, а тепер втратили це мистецтво", — додав адмірал. Військові говорять про те, як ми збираємося пом'якшити нашу передбачувану можливу невдачу з розгортання нових балістичних підводних човнів, бомбардувальників або зброї дальньої дії, замість того, щоб запитати: "Що для цього потрібно? Це гроші? Це люди? Вам потрібні авторитети?",- зазначив адмірал.

Як зазначається в матеріалі, поки Китай не нападе на Тайвань або не зробить будь-які інші дії, які завдадуть шкоди інтересам США або союзників, США нічого не можуть з цим вдіяти.

Війна в Україні та позиція Китаю:

У серпні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Китай поки зберігає нейтралітет.

Разом з тим, на сайті МЗС Китаю з'явилося повідомлення про те, що Пекін підтримуватиме Росію під керівництвом Володимира Путіна і планує посилювати співпрацю між країнами. На думку російського опозиціонера та екс-депутата Держдуми РФ Геннадія Гудкова, таким чином Сі Цзіньпін нібито хотів заспокоїти Путіна.

Фахівці Інституту науки та міжнародної безпеки впевнені, що офіційний нейтралітет Китаю у війні РФ проти України на практиці є постійною, хоч і обмеженою, підтримкою.

У середині жовтня Financial Times повідомила, що ЄС збирається переглянути свою стратегію щодо Пекіна. Згідно з документом, підготовленим для держав-членів дипломатичною службою блоку, міністрам країн ЄС рекомендується розглядати Китай як тотального конкурента з обмеженими сферами потенційної взаємодії.

"Китай став ще сильнішим глобальним конкурентом для ЄС, США та інших партнерів-однодумців", – зазначено в документі.

Також в документі зазначалося, що Євросоюз повинен тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, посилити свій кіберзахист і диверсифікувати свій ланцюжок поставок за межі Китаю.

Водночас лідери Китаю та США виступили із заявами про те, що готові зробити крок до взаєморозуміння.

3 листопада з'явилася інформація про те, що Китай все більше дратується через війну в Україні, яку Путін і може залишити Россі без підтримки.

4 листопада 2022 року головний дипломат ЄС закликав не ставити Китай в один ряд з Росією.

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