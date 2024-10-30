Тимочко зазначив, що зараз дуже важко розрізнити, де політичний популізм, а де реалії, які потребують виправлення

Зважаючи на виклики, які стоять перед Збройними силами та те, що Україна досі успішно протистоїть російській армії з її набагато більшими ресурсами, про якусь катастрофічну ситуацію з управлінням військом говорити не варто. Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі КИЇВ24.

"Враховуючи те, що Росія при перевазі в кількості техніки, особового складу, економіки, ресурсів не змогла досягти оперативної і стратегічної переваги, то при тих викликах що є, війська перебувають в не настільки критичному стані, як хочуть подати політики", - зазначив він.

Тимочко додає: якщо існують проблеми, то їх обов’язково потрібно вирішувати. При цьому це варто робити не лише в публічній площині, щоб не нашкодити Збройним силам, а й за участю профільних комітетів. "Водночас це не можуть бути комітети економічний чи мігрантів, які хочуть втручатися у формування чи структурування бригад, не маючи абсолютно орієнтування в цьому плані", - зазначив він.

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Тобто має бути громадський контроль, народний контроль, але це має відбуватися на рівні професіоналів.

"Бо на жаль зараз дуже важко розрізнити, де політичний популізм, а де реалії, які потребують виправлення", - зауважив Тимочко.

Питання управління військом - думки

Раніше секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Роман Костенко заявив, що зараз Україна програє на полі бою, тому потрібно щось міняти. зокрема, систему управління військом. Він зазначив, що в Україні система управління оперативно-стратегічними, оперативно-тактичними угрупуваннями військ була ефективна на початку війни.

Але зараз навіть ворог зрозумів, що треба переходити на з'єднання, делегувати більше повноважень на ці структури, тому якщо систему не змінити – це "може закінчитись трагічно".

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