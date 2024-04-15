За перші два тижні квітня українські захисники знищили та пошкодили 53 одиниці російської бронетехніки, серед яких 16 танків.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти щодня штурмують українські позиції з активним застосування бронетехніки. Тільки за перші два тижні квітня було знищено та пошкоджено більше ніж півсотні одиниць ворожої техніки.

Про це в ефірі телемарафону розповів прес-офіцер 79-ї окремої десантної-штурмової бригади Ярослав Чепурний, характеризуючи активність російського наступу на цій ділянці фронту.

"В нас наступи ворога взагалі не припиняються, відбуваються щодня більше десятка штурмових дій. Сьогодні, до прикладу, було 13 штурмових дій. Ворог, як і завжди, активно застосовував бронетехніку. Відповідно, два БМП і танк було уражено вогнем наших засобів, а якісь підірвалися на мінах",- акцентував він.

Відео дня

Пресофіцер 79-ї бригади ДШВ зазначив, що дуже добре свідчать про активне застосування ворогом бронетехніки на Новопавлівському напрямку, цифри ураженої техніки російських окупантів за перші два тижні квітня.

"Так, 53 одиниці техніки було нами знищено та пошкоджено, з яких 16 – це танки. Можете уявити собі, що півсотні броньованих бойових машин було нами уражено. Це те, що ворог кинув на штурми наших позицій. Звичайно, не вся техніка була нами знищена, деяка встигла втікти. Варто зазначити, що ворог намагається щодня вибити наші підрозділи з позицій в районі Новомихайлівки і гарячі бойові дії тривають щодня. Починаючи з ранку і закінчуючи пізно ввечері. Враховуючи, що почався більший світовий день, то можна сказати, що ворог починає тепер штурмові дії раніше і закінчує пізніше",- підкреслив Чепурний.

Він додав, що грунт вже достатньо сухий, відповідно ворожа техніка може наблизитися до позицій українських сил. "Вона може зав’язнути тільки за допомогою наших мінно-вибухових загороджень. Крім того, дуже чітко і професійно працюють наші протитанкові підрозділи. За допомогою вітчизняних протитанкових ракетних комплексів "Стугна", за допомогою американського протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", ми знищуємо ворожу техніку задовго до підходу до наших позицій",- зазначив Чепурний.

Війна в Україні: новини

15 квітня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ виокремив Новопавлівський напрямок, як самий напружений на лінії фронту. Там Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області. Зазначалось, що за добу російські війська за підтримки авіації, 16 разів намагалися прорвати оборону українських захисників.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що останніми днями ситуація на фронті загострюється, особливо це стосується донецьких напрямків.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російська окупаційна армія отримала вказівку від свого вищого воєнного керівництва захопити місто Часів Яр до 9 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: