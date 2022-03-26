На території лікарні перебувало приблизно 700 осіб.

У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога в підвалах медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території лікарні перебувало приблизно 700 осіб.

"Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо. Інформація уточнюється", - додали в міськраді.

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