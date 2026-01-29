Росія звітує про вуличні бої у Кутьківці на Харківщині: у ЗСУ зробили заяву

Населений пункт перебуває під контролем українських воїнів.

Заяви російських окупаційних військ про "вуличні бої" та "зачистки" у Кутьківці Харківської області не відповідають дійсності. Цей населений пункт повністю контролюють Сили оборони України.

Відповідну заяву опублікували на сторінці 16-й армійського корпусу Збройних сил України у Facebook. Наголошується, що втрат позицій допущено не було.

"Противник здійснює спроби інфільтрації малими групами, однак ці дії своєчасно виявляються та припиняються. Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові", – зауважили в 16-му армійському корпусі ЗСУ.

Заяви ворога про нібито "захоплення" Кутьківки військові називають черговим елементом інформаційно-психологічних операцій противника. Зазначається, що вони не мають нічого спільного з реальною ситуацією.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 28 січня, станом на 22:00 на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де здійснив 22 атаки.

Тим часом Українська правда з посиланням на джерело повідомляє, що Мирноград Донецької області майже повністю контролюється окупантами. Росіяни розгорнули там артилерію і штаби, почала працювати ворожа комендатура. Зараз бої тривають на півночі міста – Сили оборони намагаються не випустити противника за його межі.

