Мирноград майже повністю під контролем РФ, ворог розгорнув у місті артилерію і штаби, - ЗМІ

Сили оборони намагаються не випустити окупантів з міста.

Місто Мирноград Донецької області майже повністю під контролем російських окупаційних військ. Ворог розгорнув там комендатуру, артилерію та свої штаби.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на неназваного офіцера, який виконує завдання на тому напрямку. Зазначається, що зараз бої точаться на півночі міста – у районі залізничного депо – а також на півночі сусіднього населеного пункту Світле.

"В іншій частині міста вже їхня арта, техніка, пілоти – все, що хочете. Накопичення йде серйозне. Найближчим часом очікуємо механізованих штурмів з боку противника. По штабах – вони переміщують свої штаби з Новогродівки в Мирноград. Також у Мирнограді вже є комендатура, ми бачили, як цивільних з пожитками виводять під супроводом конвою", – сказав співрозмовник журналістів.

Українські воїни утримують позиції на півночі Мирнограда. Сили оборони намагаються не випустити окупантів з міста.

Водночас у матеріалі сказано, що оборону північної частини Мирнограда "практично унеможливлює контроль противника над небом – як авіацією, так і дронами". При цьому шляхи заходу в місто вже давно перебувають у "сірій зоні".

Наразі наказу на вихід Сил оборони з Мирнограда не було, додає УП.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Аналітик британського телеканалу Sky News Майкл Кларк заявив, що втрата двох міст на Донбасі може призвести до краху східного фронту. Мова про Словʼянськ та Краматорськ Донецької області.

Тим часом командир 1 ОШП Дмитро Філатов каже, що росіяни будуть повільно "лізти на Запоріжжя". Але спочатку, на його думку, ворог націлиться на Оріхів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки попередив українців про підготовку Росією нового повітряного удару.

