За словами міністра оборони, удар по будівельному гіпермаркету Харкова - ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом.

З початку 2024 року російські окупанти скинули на територію України майже 10 000 керованих авіаційних бомб (КАБів). Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, ворожий удар по будівельному гіпермаркету Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, - це "ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом".

"Це свідоме вбивство мирного населення. Наша країна потребує більше сучасних систем ППО та авіації. Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками", - наголосив глава оборонного відомства. Відео дня

Він висловив глибокі співчуття родинам загиблих і поранених.

"Жодні слова не зможуть заглушити вашого горя. Однак ми зробимо усе, щоб винні у цій жорстокій та свідомій агресії були притягнуті до відповідальності", - пообіцяв Умєров.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Україна знає, звідки РФ "лупить" по Харкову. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко.

За його словами, росіяни намагаються досягти максимального результату, користуючись "вікном можливості", поки українські Сили оборони не мають дозволу на використання певних видів західної зброї по об’єктах на території РФ.

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