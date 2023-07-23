Російські окупанти можуть здійснити нові удари по важливих об'єктах України, вороги почали шпигувати за енергооб'єктами.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час інтерв’ю для "Ми-Україна" розповів, що українська сторона відстежує всі питання, які стосуються розвідки Росією наших енергетичних обʼєктів.
"Вони розпочали таку роботу - вони зараз здійснюють дорозвідку, використовують, в тому числі космічну розвідку, інші види розвідки для того, щоб, перше, - встановити який стан нашої енергетики, ну і друге, знову ж таки, визначити ті критичні обʼєкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом", - зазначив співбесідник.
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Росіяни восени 2022 року почали масовано атакувати енергооб'єкти України, було багато руйнувань, на території нашої держави були масові та тривалі відключення електроенергії. Українці вистояли, ситуацію в енергетиці вдалося стабілізувати.
За відомостями експертів, станом на квітень 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення РФ, перевищувала 147 мільярдів доларів.
У червні поточного року радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк попередив, що восени та взимку російські загарбники можуть повторити свою кампанію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.