Супротивники займаються дорозвідкою, зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Російські окупанти можуть здійснити нові удари по важливих об'єктах України, вороги почали шпигувати за енергооб'єктами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час інтерв’ю для "Ми-Україна" розповів, що українська сторона відстежує всі питання, які стосуються розвідки Росією наших енергетичних обʼєктів.

"Вони розпочали таку роботу - вони зараз здійснюють дорозвідку, використовують, в тому числі космічну розвідку, інші види розвідки для того, щоб, перше, - встановити який стан нашої енергетики, ну і друге, знову ж таки, визначити ті критичні обʼєкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом", - зазначив співбесідник.

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Росіяни восени 2022 року почали масовано атакувати енергооб'єкти України, було багато руйнувань, на території нашої держави були масові та тривалі відключення електроенергії. Українці вистояли, ситуацію в енергетиці вдалося стабілізувати.

За відомостями експертів, станом на квітень 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення РФ, перевищувала 147 мільярдів доларів.

У червні поточного року радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк попередив, що восени та взимку російські загарбники можуть повторити свою кампанію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

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