На цей тип БПЛА можна установлювати до чотирьох боєприпасів різного призначення.

7 квітня Повітряні сили України збили новітній російський БПЛА "Оріон".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

БПЛА "Оріон" - це середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".

Раніше повідомлялося, що зенітні ракетні війська Збройних Сил України 8-го квітня знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БПЛА та один вертоліт.

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