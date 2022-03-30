Одна з бойових бригад Сухопутних військ ЗС України знищила колону техніки російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається у повідомленні, українські захисники вдарили по колоні ворога з 15 одиниць техніки.
"З близько півтора десятка одиниць, що пересувались, 5 знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеню", - зазначають в Генштабі.
Раніше повідомлялося, що військовослужбовці 79 бригади Миколаєва знищили ворожу колону, яка рухалася в бік обласного центру.
В результаті злагоджених дій розвідників та артилеристів, було знищено три армійських вантажівки з боєкомплектом, два паливозаправника та бойову машину десанту БМД-2.