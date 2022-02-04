Екс-спецпредставник США по Україні оцінив ймовірність нападу російської армії.

Екс-представник Держдепу з питань України Курт Волкер назвав дві умови вторгнення Росії в Україну ближчим часом.

Як розповів він в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", поки не зрозуміло, які наміри у президента РФ Володимира Путіна.

"Ризик вторгнення потрібно поділити на 2 частини: можливість і наміри. Можливість є, Росія наростила дуже велику силу і в Україні, і навколо неї. Тому звичайно вторгнення можливе, але які наміри у Путіна? Це незрозуміло - чи має він намір використовувати військові сили чи використовувати їх в дипломатичному сенсі. Я думаю, він вичікує і хоче подивитися, які поступки йому запропонують або не запропонують, і чи буде підтримка України. Ми бачимо, що підтримка України велика, вона йде потоком. Путін повинен брати це до уваги. Водночас він бачить, що вартість вторгнення в Україну буде величезна, це буде дорого коштувати Росії, і вона не зможе заперечувати, що веде бойові дії, як це було на Донбасі", — зазначив він.

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Волкер підкреслив, що ризик нападу все одно залишається.

"Росіяни нарощують військову міць, вони становлять загрозу. А коли нарощування відбувається, колись сили можуть бути використані", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Росія поки не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону.

Можливе вторгнення Росії в Україну: що відомо

Видання Washington Post восени, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.