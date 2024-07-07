За словами Джорджа Барроса, "якщо ми ухвалимо рішення залишити українців, вони програють".

В Україні російська армія виглядає по-новому: солдати на мотоциклах мчать по нічийній землі, розраховуючи на швидкість, щоб ухилитися від українського вогню, але не завжди в змозі випередити зграї безпілотників, які ширяють над полем бою та можуть вразити бійців один за одним. Джордж Баррос з Інституту вивчення війни каже, що це одна з нових тактик, які Росія використала для захоплення 430 квадратних миль території за останні дев'ять місяців. Його слова цитує CBS News.

Експерт вважає, що нині росіяни мають перевагу на полі бою - зокрема, вони перебувають на відстані удару від деяких сухопутних рубежів, які з’єднують деякі з дійсно важливих великих міст, які складають кістяк оборони України на сході.

"Росіяни можуть вибирати, де, коли, темп бою та з якою інтенсивністю вони хочуть проводити наступальні операції в будь-якому місці вздовж усієї цієї лінії фронту протяжністю 600 миль", - каже Баррос. Відео дня

При цьому, за його словами, ціна, яку Росія платить за досягнення цих успіхів, дуже висока: так, росіяни втрачають від 25 000 до 30 000 військових на місяць. Водночас, за деякими оцінками, втрати РФ з початку вторгнення в лютому 2022 року сиановлять "приголомшливі півмільйона вбитими або пораненими". Проте Путін зміг компенсувати ці втрати та продовжувати свою нещадну стратегію тривалої війни – нескінченні напади, щоб послабити здатність України протистояти, у поєднанні з погрозами ядерної війни проти країн, які підтримують Україну.

"Путін розуміє, що призведе до припинення цієї війни — це те, чи вирішать союзні держави, які підтримують Україну, продовжувати свою підтримку. Росіяни виявили, що вони можуть поставити ці дешеві плануючі комплекти на керовані бомби та перетворити свої великі запаси безглуздих гравітаційних бомб радянських часів у високоточну зброю. ... Вони можуть використовувати свою авіацію та 500-кілограмові бомби, щоб розбивати та знищувати українські окопи, доти, опорні пункти та укріплення", – сказав Баррос.

Тисячі бомб і мільйони артилерійських снарядів перетворили поле бою на місячний кратер. Один став смертельною пасткою для російського танка, коли його атакував крихітний український безпілотник.

Водночас, за його словами, Росія намагалася захистити свої танки додатковими шарами броні, але на будь-який захід є своя контрзахід – і американська зброя знову тече в Україну.

"Поки росіянам не вдасться переконати міжнародну коаліцію відмовитися підтримувати Україну, у росіян немає шансів перемогти в Україні. Політична воля є вирішальним фактором для цієї війни. На полі бою відбувається не те, що буває: територію можна втрачати, поступатися і знову відвойовувати. Але якщо ми ухвалимо рішення залишити українців, вони програють. Чесно кажучи, центр тяжіння цієї війни - це не поле бою в Україні, а те, що відбувається тут, у Вашингтоні, як це було у Другу світову війну", - резюмував експерт.

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