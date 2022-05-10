Російська агресія - проблема для всього світу.

Генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар повідомила, що є заяви президента РФ Володимира Путіна та інших російських лідерів, які свідчать про їхню ненависть до українського народу.

Про це вона сказала в рамках ефіру Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Я можу зрозуміти, чому український народ хоче, щоб було виявлено найбільший злочин у світі... є заяви, коментарі, виступи Путіна та інших російських лідерів, які свідчать про їх ігнорування і ненависть до українського народу, вони коментували все так, що України не існує. Ці заяви ми використовуємо, як частину доказів, коли будемо розслідувати питання геноциду", - сказала Калламар.

Вона також зазначила, що в цій війні насильство стає тим, чого вимагають лідери, тому що вони створюють відповідне системне мислення.

"Насильство стає основним способом дії, до нього ставляться толерантно, а іноді навіть прославляють... Немає контролю, і це створює умови для насильницької поведінки, існує режим безкарності... Насильство стає тим, чого вимагають лідери, вони створюють системне мислення, яке не виключає ці жахливі вчинки. Все це ми бачимо і в цій війні. У нас немає доказів, що командування вимагає тортур або вбивств, але у нас є докази того, що керівництво не зупиняє ці злочини. Тому вони повторюються знову і знову", - зазначила генеральний секретар Amnesty International.

Калламар підкреслила, що місія Організації донести до решти світу інформацію про масштаби та характер порушень, скоєних росіянами в Україні, що російська агресія є проблемою для всього світу.

"Ми хочемо донести, що ця війна - не тільки українська проблема, не тільки європейська і точно не проблема НАТО. Російська агресія - проблема для всього світу. Є багато країн, які тримають нейтралітет, все ще виявляють, навіть симпатію до Росії. Отже, наша місія донести до решти світу інформацію про масштаби та характер порушень, скоєних росіянами в Україні. Не може бути нейтралітету щодо України. І, звичайно ж, не повинно бути підтримки агресії Росії", - підкреслила Калламар.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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