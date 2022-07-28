Партія "Єдина Росія" покинула Херсон після успішного удару ЗСУ по Антонівському мосту. Росіяни заявили, що не можуть здійснювати "гуманітарну діяльність".
Про це повідомила прес-служба Центру стратегічних комунікацій.
Як відомо, в Херсоні партія займалася збором особистих даних для проведення фейкового "референдуму".
"Обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною "дорогою життя" для російських військових у тимчасово окупованому Херсоні, окрім логістичного, мав і великий психологічний ефект", - зазначила прес-служба Центру.
Водночас зрадники намагаються переконати, що міст цілий і проблем з постачанням не буде.
"Херсонські колаборанти Сальдо і Стремоусов наввипередки заявляли, що Антонівським мостом можна рухатися і "проблем з постачанням обласного центру не буде, всупереч успішним ударам ЗСУ". Ймовірно, вони починають розуміти, що якщо вже "Єдина Росія" згорнула свою діяльність, то і їм скоро доведеться бігти", - додає прес-служба.
Удари по мостах у Херсонській області
19 і 27 липня ЗСУ завдали ряд ударів по Антонівському мосту, який з'єднує береги окупованого РФ Херсона. Через завдані руйнування по ньому пересуватися неможливо.
24 липня атаці ЗСУ піддався і єдиний міст через Інгулець в Херсонській області.
Генерал-лейтенант Ігор Романенко підтвердив, що ситуація з Антонівським мостом у Херсоні взята під вогневий контроль ЗСУ.
За словами експерта Івана Киричевського, щоб покинути відрізаний берег міста, російським окупантам доведеться залишити тут всю свою важку техніку.