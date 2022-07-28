Причиною стали удари ЗСУ по Антонівському мосту.

Партія "Єдина Росія" покинула Херсон після успішного удару ЗСУ по Антонівському мосту. Росіяни заявили, що не можуть здійснювати "гуманітарну діяльність".

Про це повідомила прес-служба Центру стратегічних комунікацій.

Як відомо, в Херсоні партія займалася збором особистих даних для проведення фейкового "референдуму".

"Обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною "дорогою життя" для російських військових у тимчасово окупованому Херсоні, окрім логістичного, мав і великий психологічний ефект", - зазначила прес-служба Центру.

Водночас зрадники намагаються переконати, що міст цілий і проблем з постачанням не буде.

"Херсонські колаборанти Сальдо і Стремоусов наввипередки заявляли, що Антонівським мостом можна рухатися і "проблем з постачанням обласного центру не буде, всупереч успішним ударам ЗСУ". Ймовірно, вони починають розуміти, що якщо вже "Єдина Росія" згорнула свою діяльність, то і їм скоро доведеться бігти", - додає прес-служба.

Удари по мостах у Херсонській області

19 і 27 липня ЗСУ завдали ряд ударів по Антонівському мосту, який з'єднує береги окупованого РФ Херсона. Через завдані руйнування по ньому пересуватися неможливо.

24 липня атаці ЗСУ піддався і єдиний міст через Інгулець в Херсонській області.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко підтвердив, що ситуація з Антонівським мостом у Херсоні взята під вогневий контроль ЗСУ.

За словами експерта Івана Киричевського, щоб покинути відрізаний берег міста, російським окупантам доведеться залишити тут всю свою важку техніку.

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