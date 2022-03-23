Ситуація в місті вкрай складна - воно регулярно потрапляє під ворожі обстріли.

З'явилося відео з Чернігова, який дістав значні пошкодження внаслідок обстрілів з боку російської армії.

Запис опублікував нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

На запису депутат разом з мером Владиславом Атрошенком їздять містом. Міський голова розповідає й показує наслідки ворожих обстрілів - місцями деякі будинки палають.

Атрошенко також розповідає про складну гуманітарну ситуацію в Чернігові.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові вночі 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Також повідомлялося, що російські війська, знищивши міст через Десну, перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих жителів планують "евакуювати" до Курської області.