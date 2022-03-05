Прикордонники спільно зі Збройними Силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

На Харківщині за сім днів бойових дій з Росією ліквідували понад 500 одиниць ворожої російської техніки.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Facebook-акаунті.

"Тиждень Харківщина дає гідну відсіч російському окупанту. Станом на 4 березня сили оборони Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові спроможності. Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн", - повідомляє голова ОДА.

За його даними, харків’яни за сім днів бойових дій з Росією ліквідували понад 500 одиниць ворожої техніки.

"Ворог, розуміючи неможливість взяти місто, підступно наносить ракетні та бомбові удари великих висот за межами дії нашої протиповітряної оборони. Наступальний характер російських окупантів сповільнився", - зазначив Синєгубов.

Так, за його інформацією, прикордонники спільно зі Збройними Силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

"Говорив із хлопцями з передової: готові гнати ворога і просять харків’ян ще трохи почекати. Вже і самі росіяни розуміють, що цю війну вони програли. Окупант незабаром будем за межами області! Як і обіцяли: стоїмо, захищаємо!", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше на Харківщині окупанти пошкодили газопровід. Повідомляється, що пошкодження було спричинене авіаційним ударом.

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