Кірбі підкреслив, що саме Росія з самого початку була агресором, а Україна вимушена захищатися.

У Білому домі порадили Путіну припинити війну проти України, якщо його дуже непокоїть ситуація в Курській області.

Таку пораду російському диктатору дав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Американський посадовець зазначив, що заяви російської сторони про те, що операція в цій області нібито координується Заходом "це путінська пропаганда", яку володар Кремля розповсюджує з початку вторгнення в Україну.

"Це війна Путіна проти України, і якщо йому щось не подобається, якщо його щось не влаштовує, є дуже просте рішення – хай забирається під три чорти з України та припиняє війну", – порадив американський посадовець. Відео дня

Кірбі підкреслив, що саме Росія з самого початку була агресором, а Україна вимушена захищатися. Він додав, що єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни.

Операція в Курській області

Військова операція на російській території почалася 6 серпня. 7 серпня бійці Сил оборони України просунулися у Суджі та взяли під контроль Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво Курської області.

А вчора вперше офіційно в Україні заговорили про успіхи ЗСУ - їм вже вдалося взяти під контроль близько 1000 кв км. За словам президента Володимира Зеленського, в першу чергу Україна намагається захистити прикордонні регіони від постійного російського терору.

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