Президент України Володимир Зеленський заявляє, що навіть 90% втрат особового складу не переконують російських окупантів, що так буде з кожним загарбником, що усіх їх буде розбито.
Про це глава держави сказав у відеозверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні в нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній – усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня. Відштовхують від Києва", - заявив Зеленський.
"Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають", - наголосив президент.
Глава держави відзначив, що російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу, та намагаються відновлювати розбиті підрозділи.
"Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним", - наголосив глава держави.
"Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України – ситуація всюди залишається напруженою, дуже складною", - додав президент.
Він заявив, що "це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей".
Як зазначив президент, станом на цей день відомо про загибель 143 дітей.