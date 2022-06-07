За словами президента, бесіди щодо зупинки бойових дій повинні вестися тільки за участю Києва і з урахуванням української позиції.

Санкції не надто сильно вплинули на поточний курс Росії у війні проти України. А переговори про припинення вогню не можна проводити за спиною Києва. Позиція нашої держави повинна обов'язково враховуватися.

Такі заяви зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times.

Голова країни розкритикував спроби окремих західних союзників провести закулісні переговори і дізнатися умови Росії для припинення вогню.

"Нам потрібен постійний інтерес з боку Заходу, західна підтримка суверенітету України. Не може бути переговорів за спиною України в будь-який час. Як можна домогтися припинення вогню на території України, не прислухаючись до позиції цієї країни? Це дуже дивно", — сказав Зеленський.

За словами президента, західні союзники можуть зробити більше, щоб посадити РФ за стіл переговорів. Вони здатні дати Україні необхідне озброєння і ввести жорсткі економічні санкції, включаючи повне нафтове і газове ембарго. Зеленський вважає, що партнери Києва повинні створити "попередні умови" для миру

"Ви маєте вплив на результат... крім слів, ви повинні демонструвати те, що ви дійсно можете зробити", — продовжив Зеленський.

Поточні санкції, на думку президента, "не особливо вплинули на позицію Росії" щодо війни. Москва завжди знаходила спосіб їх обходити. Зеленський також припустив, що окремі західні уряди втомилися від наслідків санкцій проти РФ і вже шукають спосіб, як їх пом'якшити заради захисту своїх комерційних інтересів.

"Всі поводяться як шифрувальники. Вони підтримують Україну, але при цьому перевіряють, що можна зробити для ослаблення санкцій, щоб не постраждав бізнес", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 3 травня Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшла поетапна відмова від морських транспортувань нафти з РФ. Трубопровідні поставки стали тимчасовим винятком. ЄС також затвердив відключення від SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка" і "Московського кредитного банку". За словами голови МЗС Польщі Павела Яблонського, Європейський Союз вже працює над сьомим пакетом санкцій.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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